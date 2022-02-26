Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани

Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани, проведение которого было намечено на 20—22 мая, соответствующее решение принято в связи с ситуацией на Украине.



— Мы огорчены текущей ситуацией в мире, которая возникла из-за плохого диалога на международном уровне. Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству, — сказано в заявлении.

В федерации выразили надежду на стабилизацию обстановки в Восточной Европе и мире.

Казань уже принимала этап «Большого шлема» — он состоялся в 2021 году в «Татнефть Арене». Город имеет право на проведение турнира до 2024 года.

Фото: ijf.org

Вчера Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Еще отменен матч Мировой лиги по водному поло между мужскими сборными России и Греции в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 8 марта.

Также Европейский вещательный союз (ЕВU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Кроме того, перенесен из РФ чемпионат Европы — 2022 по керлингу.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. А «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в этом году в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, в FIS запретили использовать флаг и гимн России на официальных мероприятиях.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко