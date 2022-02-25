FINA отменяет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Международная федерация плавания (FINA) отменяет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля.

Кроме того, отменяется матч Мировой лиги по водному поло между мужскими сборными России и Греции в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 8 марта, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Также сегодня Европейский вещательный союз (ЕВU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Кроме того, перенесен из РФ чемпионат Европы-2022 по керлингу.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. А «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в этом году в связи ситуацией на Украине.



Диана Жиленкова