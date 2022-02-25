В FIS запретили использовать флаг и гимн России на официальных мероприятиях
Спортсмены из России могут продолжать приниматься участие во всех соревнованиях Международной федерации лыжного спорта (FIS), однако на всех официальных мероприятиях, в том числе на церемониях награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS.
Таким образом, в честь спортсменов, которые победили на соревнованиях под эгидой FIS, не будет исполняться гимн Российской Федерации, передает ТАСС.
Также сегодня стало известно об отмене этапов Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, запланированных на апрель текущего года. Также отменяется матч Мировой лиги по водному поло между мужскими сборными России и Греции в Санкт-Петербурге, который должен был состояться в марте.
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