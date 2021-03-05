Турнир Большого шлема по дзюдо перенесен из Парижа в Казань

Международная федерация дзюдо (IJF) перенесла турнир Большого шлема из Парижа в столицу Татарстана Казань. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Соревнования пройдут в мае в Казани из-за отказа Франции организовать турнир. Они станут квалификационными к Олимпийским играм в Токио. Париж проведет аналогичный турнир осенью 2021 года.

«Мы очень благодарны Федерации дзюдо России и городу Казань, которые незамедлительно дали положительный ответ и подписали соглашение о проведении турнира Большого шлема в Казани 5—7 мая 2021 года», — говорится на сайте IJF.



Напомним, ранее Казань подала заявку на проведение этапа Кубка мира по джиу-джитсу.