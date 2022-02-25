Главное к утру: Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, санкции против России и перенос матчей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 25 февраля:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации а стране. В документе говорится, что решение принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».
- Также на Украине будет создана ставка верховного главнокомандующего. Председателем ставки стал сам Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Согласно указу, деятельность военного кабинета СНБО, созданного в феврале 2015 года, прекращается.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского. Он отметил, что передал России послания Украины и Франции, но пока это не дало эффекта. Еще французский президент подтвердил, что намерен работать над прекращением боевых действий, «когда это будет возможно».
- США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе «Сбербанка» и «Газпромбанка». Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против банка «Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка». Президент США Джо Байден заявил, что страна намерена ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах. Кроме того, США вводят санкции против банка ВТБ. Также новые американские санкции затронут российскую космическую программу и коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний. А страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий.
- Евролига объявила о переносе на неопределенный срок нескольких баскетбольных матчей, в том числе казанского УНИКСа. Такое решение было принято в целях соблюдения мер предосторожности из-за осложнившейся военно-политической ситуации между Россией и Украиной. Вчера УНИКС должен был сыграть с испанской «Басконией» в городе Витория-Гастейс. Также перенесены матчи московского ЦСКА и петербургского «Зенита».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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