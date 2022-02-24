Евролига объявила о переносе нескольких матчей — в их числе казанский УНИКС

Евролига объявила о переносе на неопределенный срок нескольких баскетбольных матчей, в том числе казанского УНИКСа. Такое решение было принято в целях соблюдения мер предосторожности из-за осложнившейся военно-политической ситуации между Россией и Украиной.

Сегодня УНИКС должен был сыграть с испанской «Басконией» в городе Витория-Гастейс. Также перенесены матчи московского ЦСКА и петербургского «Зенита», передает ТАСС.

Фото: unics.ru

В прошлом месяце также были перенесены несколько матчей УНИКСа, причиной стали случаи заболевания COVID-19. Казанские баскетболисты должны были сыграть с «Реалом», «Монако» и «Миланом». Все три матча Евролига перенесла по просьбе казанского клуба.



Диана Жиленкова