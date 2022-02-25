Макрон сообщил, что звонил Путину по просьбе Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил президенту РФ Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.



По его словам, разговор был «быстрый, откровенный и прямой». В разговоре Макрон попросил как можно скорее прекратить боевые действия и провести разговор с Зеленским, который сам просит об этом. Макрон сообщил, что президент Украины не смог связаться с Путиным.

Он отметил, что передал России послания Украины и Франции, но пока это не дало эффекта. Еще французский президент подтвердил, что намерен работать над прекращением боевых действий, «когда это будет возможно», сообщает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

В Кремле подчеркивали, что Владимир Путин в ходе встречи дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Стороны договорились оставаться в контакте.

Также ситуацию вокруг Украины Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который попросил оказать поддержку для обеспечения безопасности индийских граждан, находящихся на территории украинского государства. Лидер РФ заявил, что будут даны соответствующие указания.

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Маргарита Головатенко