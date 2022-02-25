Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе него прошел серьезный и откровенный обмен мнениями о сложившейся ситуации вокруг Украины. Стороны договорились оставаться в контакте.

Фото: kremlin.ru

— Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции, — говорится на сайте Кремля.

Также сегодня ситуацию вокруг Украины Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который попросил оказать поддержку для обеспечения безопасности индийских граждан, находящихся на территории украинского государства. Лидер РФ заявил, что будут даны соответствующие указания.

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Диана Жиленкова