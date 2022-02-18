В Ростовской области введен режим повышенной готовности

На территории Ростовской области с пятницы 18 февраля вводится режим повышенной готовности для работы по приему беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили власти.

На данный момент из Донбасса в Ростовскую область прибыли более 80 автобусов. В первую очередь организована эвакуация детей. Жители из ДНР и ЛНР будут пересекают пункты пропуска с РФ как на общественном, так и личном транспорте.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян с оперативной группой Центрального аппарата ведомства вылетел в Ростов-на-Дону по поручению президента для организации приема прибывающих из ДНР и ЛНР. Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью. Для работы с беженцами в Ростовскую область вылетели глава Роспотребнадзора и специалисты Минздрава.



Эвакуированных из Донбасса планируют размещать в пунктах временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться созданием условий для размещения беженцев. Беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, в том числе медицинской помощью. В частности, президент поручил выплатить каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей.



МЧС ДНР сообщило, что эвакуировать в Россию планируется около 700 тысяч человек.

Эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию началась вечером 18 февраля. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос о том, идет ли дело к полномасштабной войне, ответил: «к сожалению, да». По его словам, Киев может начать полномасштабное наступление в любой момент, и сложившаяся ситуация является критической. Пушилин сказал, что мужчины остаются в республике. Эвакуируются в Россию в основном женщины и дети.

Денис Пушилин сегодня заявил о подготовке наступления Украины на ДНР. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Маргарита Головатенко