Глава ДНР: к сожалению, ситуация в Донбассе идет к войне

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос о том, идет ли дело к полномасштабной войне, ответил: «к сожалению, да».



По его словам, Киев может полномасштабное наступление в любой момент, и сложившаяся ситуация является критической.

Также Денис Пушилин сказал, что мужчины остаются в республике. Эвакуируются в Россию в основном женщины и дети. Он не исключил, что число беженцев из ДНР в Россию может достигнуть сотен тысяч.

Денис Пушилин сегодня заявил о подготовке наступления Украины на ДНР. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

Корреспонденты нескольких СМИ передали, что эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию уже началась.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Маргарита Головатенко