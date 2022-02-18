МЧС ДНР: эвакуировать в Россию планируется около 700 тысяч человек

Фото: ru.wikipedia.org / Валерий Дед

МЧС ДНР сообщило, что эвакуировать в Россию планируется около 700 тысяч человек. Первые автобусы из Донбасса уже приближаются к Ростовской области.

В ближайшее время в Ростовской области планируется развернуть пункты временного размещения на десять тысяч мест.

По состоянию на начало 2022 года население Ростовской области оценивается в 4 149 835 человек.

Власти Челябинской области заявили, что готовы принять 600 жителей ДНР и ЛНР.

Эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию началась вечером 18 февраля. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос о том, идет ли дело к полномасштабной войне, ответил: «к сожалению, да». По его словам, Киев может полномасштабное наступление в любой момент, и сложившаяся ситуация является критической. Пушилин сказал, что мужчины остаются в республике. Эвакуируются в Россию в основном женщины и дети. Он не исключил, что число беженцев из ДНР в Россию может достигнуть сотен тысяч.

Денис Пушилин сегодня заявил о подготовке наступления Украины на ДНР. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Маргарита Головатенко