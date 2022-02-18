Главком ВСУ заявил, что наступление на Донбасс не рассматривается

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Сообщения о том, что украинская армия планирует нападение на неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей — слухи, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.



«Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации (...). Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности», — написал он в Facebok.

Залужный заявил, что действия носят исключительно оборонительный характер, а «любой вред, который может быть нанесен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией», сообщает РБК.



По его словам, ответственность за происходящее в республиках Донбасса лежит на России, «грубо нарушающей» Минские соглашения.

О подготовке наступления Украины на Донецкую народную республику (ДНР) заявил ее глава Денис Пушилин. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны. На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду. Корреспонденты нескольких СМИ передали, что эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию уже началась.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе.

Маргарита Головатенко