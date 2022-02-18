Главное к утру: Байден допустил скорое «вторжение» на Украину, в Казани установят памятную доску Кирпичникову
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 18 февраля:
- Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Согласно списку Международного союза конькобежцев (ISU), в утвержденный состав попали другие российские спортсменки — Анна Щербакова, накануне завоевавшая золото в произвольное программе, и Александра Трусова, получившая серебряную медаль. Камилы Валиевой, занявшей 4-е место, не оказалось в списке.
- В адрес Щербаковой поступили поздравления и от президента России Владимира Путина. Он отметил, что звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр — достойная награда за труд, упорство и целеустремленность. Кроме того, президент передал «особые, самые добрые слова» в адрес тренеров и наставников фигуристки, а еще ее подруг по сборной.
- Тем временем Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенное вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе Валиевой, могло попасть в организм фигуристки из-за лекарства ее дедушки. В ходе расследования использование запрещенного вещества «сознательно для улучшения спортивных результатов» было исключено. Кроме того, концентрация вещества в пробе оказалась низкой, а взятые до и после положительного допинг-теста пробы дали отрицательный результат.
- Президент США Джо Байден считает угрозу «вторжения» России на Украину очень высокой. По словам политика, это может случиться уже в ближайшие несколько дней. И якобы есть причины считать, что представители РФ заняты операциями под чужим флагом для получения предлога попасть на территорию Украины. При этом, по мнению Байдена, дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины возможно.
- Суд США удовлетворил запросы «Татнефти» к Украине о раскрытии конфиденциальных данных. Согласно пояснительной записке, раскрытие документов в ответ на ходатайство компании должно происходить в четыре этапа. Так, до 8 ноября 2021 года Украина должна была предоставить информацию о структуре, перечне сотрудников кабинета министров, МИДа и Минфина, Информация из общедоступных источников была предоставлена 4 ноября 2021 года. Срок для предоставления второй части информации определили до 20 января, а затем продолжили до 5 февраля. Минюст должен собрать информацию в рамках третьего этапа до 28 февраля, а затем четвертого — до 18 марта.
- В Казани установят памятную доску заслуженному деятелю науки и техники ТАССР и РСФСР, бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Петру Кирпичникову. Такая инициатива поступила от вуза и Министерства культуры Татарстана. Мемориал планируют установить на фасаде жилого дома 6а на улице Чехова. На памятной доске будет текст на русском и татарском языках.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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