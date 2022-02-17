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Путин поздравил Щербакову с победой на Олимпиаде и передал «особые слова» ее подругам по сборной

19:53, 17.02.2022
Путин поздравил Щербакову с победой на Олимпиаде и передал «особые слова» ее подругам по сборной
Фото: olympic.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине, сказано в телеграмме на сайте Кремля.

Президент отметил, что звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр — достойная награда за труд, упорство и целеустремленность. Также Путин передал «особые, самые добрые слова» в адрес тренеров и наставников Анны Щербаковой, а еще ее подруг по сборной.

Анна Щербакова взяла золото зимних Игр-2022 в одиночном катании, серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова. Бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катание Татарстан

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