Путин поздравил Щербакову с победой на Олимпиаде и передал «особые слова» ее подругам по сборной
Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине, сказано в телеграмме на сайте Кремля.
Президент отметил, что звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр — достойная награда за труд, упорство и целеустремленность. Также Путин передал «особые, самые добрые слова» в адрес тренеров и наставников Анны Щербаковой, а еще ее подруг по сборной.
Анна Щербакова взяла золото зимних Игр-2022 в одиночном катании, серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова. Бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.
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