Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на ОИ
Международный союз конькобежцев (ISU) определил список фигуристок, которые будут участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх, сообщает RT.
В утвержденном списке — чемпионка Анна Щербакова и серебряная призерка ОИ Александра Трусова. Фигуристки Камилы Валиевой, занявшей 4-е место, не оказалось в списке.
Анна Щербакова взяла золото зимних Игр-2022 в одиночном катании, серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова. Бронза у японки Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.
Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также президент передал «особые, самые добрые слова» в адрес тренеров и наставников Анны Щербаковой, а еще ее подруг по сборной.
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