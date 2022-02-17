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Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на ОИ

20:09, 17.02.2022 1
Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на ОИ
Фото: olympic.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) определил список фигуристок, которые будут участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх, сообщает RT.

В утвержденном списке — чемпионка Анна Щербакова и серебряная призерка ОИ Александра Трусова. Фигуристки Камилы Валиевой, занявшей 4-е место, не оказалось в списке.

Анна Щербакова взяла золото зимних Игр-2022 в одиночном катании, серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова. Бронза у японки Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.

Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также президент передал «особые, самые добрые слова» в адрес тренеров и наставников Анны Щербаковой, а еще ее подруг по сборной.

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катание Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:30
    ну и правильно! нечего мучить девочку. и так уже поиздевались над ней - врагу не пожелаешь
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