В Казани установят памятную доску экс-ректору КНИТУ-КХТИ Петру Кирпичникову
В Казани установят памятную доску академику, бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Петру Кирпичникову, документ есть на официальном портале правовой информации РТ.
Предложение об увековечении памяти Петру Кирпичникову поступило от КНИТУ-КХТИ и Минкультуры РТ. Доску хотят установить на фасаде жилого дома №6а на улице Чехова. На ней будет текст на русском и татарском языках:
— В этом доме в 1973–1997 гг. жил член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки и техники ТАССР и РСФСР, профессор, в 1964–1988 гг. ректор Казанского химико-технологического института Петр Анатольевич Кирпичников.
8 февраля в главном корпусе КНИТУ-КХТИ открыли памятник Кирпичникову. Церемонию приурочили ко Дню российской науки.
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