В Казани установят памятную доску экс-ректору КНИТУ-КХТИ Петру Кирпичникову

В Казани установят памятную доску академику, бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Петру Кирпичникову, документ есть на официальном портале правовой информации РТ.



Предложение об увековечении памяти Петру Кирпичникову поступило от КНИТУ-КХТИ и Минкультуры РТ. Доску хотят установить на фасаде жилого дома №6а на улице Чехова. На ней будет текст на русском и татарском языках:

— В этом доме в 1973–1997 гг. жил член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки и техники ТАССР и РСФСР, профессор, в 1964–1988 гг. ректор Казанского химико-технологического института Петр Анатольевич Кирпичников.

Фото: realnoevremya.ru

8 февраля в главном корпусе КНИТУ-КХТИ открыли памятник Кирпичникову. Церемонию приурочили ко Дню российской науки.

Маргарита Головатенко