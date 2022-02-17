CAS подтвердил, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенное вещество триметазидин, обнаруженное в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, могло попасть в организм спортсменки из-за лекарства ее дедушки, сообщает RT.

Использование Валиевой запрещенного вещества «сознательно для улучшения спортивных результатов» исключено в ходе расследования, сказано в заявлении на сайте арбитража. Отмечается, что концентрация вещества в пробе — низкая, а взятые до и после положительного допинг-теста пробы были отрицательными.

«[Это] свидетельствует о том, что что спортсмен не принимал триметазидин курсом для достижения терапевтического эффекта и улучшения спортивных результатов», — подчеркивается в заявлении.

В CAS отметили, что дедушка фигуристки принимает триметазидин после операции на сердце и носит его с собой.

Во вторник представитель МОК Денис Освальд сообщил, что найденное в допинг-пробе Валиевой вещество попало в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка. Позднее в пресс-службе МОК сообщили, что Освальд лишь повторял опубликованную в прессе информацию.

Партнер в швейцарской юридической фирме Schellenberg Wittmer, представляющей интересы фигуристки Камилы Валиевой, Анна Козьменко отмечала, что международные спортивные чиновники делают заявления, искажающие факты и саму позицию Камилы Валиевой».

Маргарита Головатенко