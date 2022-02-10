Главное о коронавирусе на 10 февраля: когда Россия выйдет на плато, термин «QR-код» предложили заменить
Недостаточная помощь общепиту
- Президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, гендиректор ООО «Татинтерресторантс» Зуфар Гаязов назвал недостаточной помощь отрасли от правительства в условиях пандемии. Непростое положение отрасли общепита Гаязов описал фразой «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Он упомянул, что барам в это время приходится особенно тяжело, поскольку ограничения по времени работы не сняли до сих пор. Президент ассоциации отметил, что не понимает, почему этого не было сделано.
- За 2021 год в Татарстане полицейские обнаружили 48 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. За весь прошлый год было проверено больше тысячи мест массового скопления людей, более 400 тысяч объектов торговли, общепита, транспорта, зрелищно-развлекательных мероприятий. Сотрудники полиции составили 187 тысяч протоколов по результатам проверок.
- В Национальной библиотеке с 11 февраля приостановят доступ в музыкальный зал. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Фонд музыкального зала остается доступным для читателей. Они могут оформить предварительный заказ и заниматься с этими книгами в классическом читальном зале. С 15 ноября вход в национальную библиотеку РТ стал возможен только по QR-коду. Это коснулось и посещений мероприятий в библиотеке.
- Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме. Выздоровел он буквально на прошлой неделе. По его словам, у него была температура 37,4 градуса, без кашля. Но с болезнью организм справился самостоятельно.
- С понедельника пациенты, переболевшие коронавирусом и находившиеся в госпиталях семь дней и более, выписываются без лабораторного обследования на COVID-19. Всем контактировавшим с заболевшим больше не требуется изоляция. Кроме того, возвращающимся из-за границы татарстанцам — тем, кто был привит или переболел коронавирусом в последние 6 месяцев, больше не требуется сидеть на карантине и даже сдавать ПЦР-тест: достаточно предъявить QR-код в «Госуслугах». Тем же, кто не переболел или не был привит, ПЦР-тест сдавать по-прежнему обязательно, в течение четырех дней.
Мини-легкие для изучения коронавируса
За последние сутки в России проведен 1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 121 022 человека.
- Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев рассказал, что у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика из-за влияния вируса на сосудистую систему. Это небольшое неврологическое расстройство происходит из-за поражения мелких сосудов мозга. В большинстве случаев эти изменения обратимы. Симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни.
- Доктор медицинских наук врач-инфекционист Николай Малышев назвал возможные сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией — это может произойти через три-четыре недели: «Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато — это когда сколько заболело [в сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших».
- В пресс-службе Минздрава России сообщили, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Политик находится в больнице со 2 февраля. У него выявили омикрон-штамм.
- Российские власти стали отслеживать доступность препаратов и вакцин от коронавируса. Отчеты об обороте и запасах медикаментов будут передаваться в Росздравнадзор каждый день. Так, будет учитываться ежедневный расход, оставшийся объем препаратов, а также динамика их использования. Кроме того, в отчет будут поступать сведения о количестве списанных вакцин до истечения срока годности.
- При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у детей до пяти лет, в частности мальчиков, развивается острый ларинготрахеит, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при «омикроне», так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заразился коронавирусом, у него выявлен штамм «омикрон». Губернатор прививался от COVID-19 в прошлом году. Он сообщил, что чувствует себя неплохо, хотя голос почти пропал. Он остается на связи с коллегами и продолжает работу.
- Молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, как заражение двумя штаммами коронавируса влияет на течение болезни. По его словам, человек может заразиться двумя штаммами коронавируса, но уже через неделю заболевание провоцирует возрастание иммунитета. Вероятность инфицирования несколькими мутациями очень мала, и даже если это случается, то данное явление почти не влияет на течение заболевания.
- Детей, у которых появились и нарастают симптомы COVID-19, не стоит лечить самостоятельно — необходимо обратиться к врачу. Не стоит использовать горчичники, так как они могут обжечь нежную детскую кожу или дать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алена Михайлова. Она назвала ошибкой снижение препаратами повышенной температуры тела, так как она является проявлением защиты организма — жаропонижающие средства имеет смысл применять при температуре выше 38,5 градуса. Однако если ребенок плохо переносит повышение температуры, у него раньше были судороги из-за нее или есть черепно-мозговые травмы в анамнезе, то понижать температуру следует с 38 градусов.
- Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге изменил режим работы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Основной музейный комплекс и Главный штаб с 15 февраля со вторника по воскресенье будут работать с 11.00 до 18.00.
- Более тысячи добровольцев планируется привлечь к исследованиям вакцины «КовиВак» для детей. Они пройдут в течение этого года а базах четырех медицинских учреждений — в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В первую очередь вакцину проверят на подростках от 12 до 17 лет. Она может быть зарегистрирована и разрешена к применению уже летом 2022 года. Дети младше 12 лет смогут привиться «КовиВак» в следующем году.
- Филолог Михаил Осадчий рассказал, что необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции. Он предложил отказаться от этого термина — по его словам, QR-код можно называть «графическим кодом» и добавил, что в Институте имени Пушкина используют именно это понятие.
- Петербургский парламент попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взять под личный контроль решение проблемы розничных цен на ПЦР-тесты и лекарства для лечения COVID-19. Согласно мониторингу цен на ПЦР-тесты, в Санкт-Петербурге в аптечных пунктах указанные цены варьируются в пределах от 646 рублей до 3 000 рублей. При сдаче теста в специализированной медицинской организации цены также варьируются от 1 200 рублей и выше. В отдельных случаях цена повышается за скорость предоставления результата исследования на COVID-19, так называемый экспресс-тест, что увеличивает стоимость анализа не менее чем на 50%.
- Вирусолог Павел Волчков рассказал, что ученые изучают коронавирус при помощи созданных ими мини-легких — органоидов. Он отметил, что это хороший способ для изучения всего, что связано с вирусами, кроме иммунной системы. Он уточнил, что такие исследования пока неполные, так как ученые не могут создать органоиды с кровеносными сосудами и иммунной системой.
Проблема недоиспользования вакцин
В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 403 224 427 человек, 5 777 230 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 267 254). На второй строчке — Индия (42 478 060), на третьей — Бразилия (26 972 914), на четвертой — Франция (21 177 663), на пятой — Великобритания (18 123 192).
Больше всего смертей зафиксировано в США (912 255). За ними следуют Бразилия (635 421), Индия (506 520), Россия (330 609, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (309 884).
- ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, поскольку она может быть эффективна против «длинного ковида». Но пока нет данных о том, сколько бустерных доз необходимо для защиты организма от вируса. Сейчас нет данных о том, приводит ли «омикрон» к «длинному ковиду».
- Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что на данный момент в мире полностью привито от коронавируса 50% населения. Теперь встала проблема недоиспользования всей имеющейся вакцины. По ее словам, предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда. Это особенно важно для Африки, где уровень вакцинации остается крайне низким. В частности, там необходимо создание инфраструктуры для вакцинации.
- Кириакидес отметила, что Евросоюз с начала пандемии COVID-19 оказал помощь в сфере здравоохранения 130 странам мира на общую сумму €46 млрд. Почти €10 млрд из них пошли на поддержку стран Африки. Она подчеркнула, что страны ЕС передали безвозмездно другим государствам мира 407 млн доз вакцин и экспортировали половину всей произведенной в странах ЕС вакцины.
- Россия и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Индии, таким образом, теперь в странах, одобривших «Спутник Лайт» как самостоятельную вакцину и как универсальный бустер, проживают более 2,5 миллиарда человек. Москва и Нью-Дели завершают переговоры по запуску производства в Индии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
- У пациентов в Великобритании, заболевших штаммом коронавируса «омикрон», было выявлено несколько длительных кожных проявлений, которые свидетельствуют о заражении вирусом. К такому выводу пришли британские специалисты, разработавшие приложение для изучения данных пациентов ZOE COVID Study. Речь идет о таких симптомах, как «ковидные пальцы» — при этом симптоме у пациентов пальцы ног становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и порой покрываются сыпью и волдырями. Кроме того, при омикрон-штамме возможно потрескивание и воспаление на губах. Еще одним симптомом является это сухость кожи, схожая с экземой, утверждают специалисты. У переболевших «омикроном» также появляется сыпь, похожая на потницу. Такой симптом может держаться неделями. Другим симптомом «омикрона» являются выпуклые болезненные пятна, похожие на последствия обморожения.
- Исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и сотрудников Системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов в США показало, что люди, переболевшие COVID-19 даже в легкой форме, на протяжении от одного месяца до года после заражения подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы и опасных состояний: цереброваскулярных заболеваний, аритмии, ишемической и неишемической болезней сердца, перикардита, миокардита, сердечной недостаточности и тромбоэмболии.
- В ряде европейских стран уже отменили ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, в других рассматривают возможность смягчить их в ближайшее время. Так, власти Швеции ранее в среду сообщили об отмене вакцинных паспортов, ограничений на собрания людей в общественных местах и на работу баров и кафе. В Испании на этой неделе отменяют обязательное ношение масок на улице, а в Чехии перестанут требовать сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при посещении ресторанов и других заведений. Между тем, ранее в феврале на территории Дании прекратили действовать все ограничения против коронавируса, таким образом, страна стала первой в Евросоюзе, где отменены все действовавшие ранее меры. Власти Франции в среду приняли решение об отмене обязательного требования ношения масок во время пользования открытыми подъемниками на горнолыжных курортах. При этом, на закрытых подъемниках, например на гондолах, все лица старше шести лет будут обязаны их надеть. Британский премьер-министр Борис Джонсон также сообщил, что рассматривает возможность отмены оставшихся в Англии ограничений из-за коронавируса, включая самоизоляцию после положительного теста на вирус, почти на месяц раньше запланированного.
- Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза. Согласно опубликованным данным, по состоянию на 22.32 по московскому времени среды в ВОЗ поступили сведения о 399 600 697 инфицированных. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн — 8 января, 250 млн — 9 ноября, а 200 млн — 5 августа. Количество летальных исходов составило 5 757 562.
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