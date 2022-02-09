Мэр Казани рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме. Выздоровел он буквально на прошлой неделе.

— Я в той же армии, что и вы, уважаемые коллеги. Меня также это коснулось, — ответил он на вопрос слушателей.

По его словам, у него была температура 37,4 градуса, без кашля. Но с болезнью организм справился самостоятельно, заявил Метшин. Мэр призвал казанцев заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, чтобы укрепить свой организм.

По его словам, он, как и все, устал от QR-кодов, но другого выхода в сложившейся эпидемиологической ситуации нет.

За последние сутки в Татарстане выявили 1 514 заражений коронавирусом. Это новый антирекорд. 128 случаев COVID-19 зафиксировано среди детей до 18 лет. Больше всего заражений зафиксировано в Казани — 982.

