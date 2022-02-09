За 2021 год в Татарстане полиция выявила 48 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19

За 2021 год в Татарстане полицейские обнаружили 48 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил сегодня на коллегии по итогам прошлого года министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

За весь прошлый год было проверено больше тысячи мест массового скопления людей, более 400 тысяч объектов торговли, общепита, транспорта, зрелищно-развлекательных мероприятий. Сотрудники полиции составили 187 тысяч протоколов по результатам проверок.

Кроме того, было задействовано 1,8 тысячи полицейских для контроля соблюдения противоэпидемиологических требований в республике. Хохорин отметил, что личный состав ОВД ответственно подошел к выполнению поставленных задач.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре 2021 года в Татарстане возбудили уголовное дело о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Фигурантами стали шесть человек. В ноябре того же года трое из них стали посредниками при передаче взятки в размере 37,5 тысячи рублей за выдачу трем жителям РТ поддельных сертификатов.



Дарья Акимова