В Национальной библиотеке Татарстана ограничат доступ к музыкальному залу из-за COVID-19

В Национальной библиотеке с 11 февраля приостановят доступ в музыкальный зал. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Фонд музыкального зала остается доступным для читателей. Они могут оформить предварительный заказ и заниматься с этими книгами в классическом читальном зале, сообщает пресс-служба библиотеки.



Фото: kitaphane.tatarstan.ru

С 15 ноября вход в национальную библиотеку РТ стал возможен только по QR-коду. Это коснулось и посещений мероприятий в библиотеке.

В декабре прошлого года в Национальной библиотеке Татарстана лейбл Yummy Music и музыкальная школа №18 имени Мансура Музафарова представили итоги лаборатории песен для детей Tat Kid Lab. Все подробности — в репортаже «Реального времени».



Татьяна Леухина