Рестораторы Татарстана назвали помощь отрасли от государства недостаточной

Президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, гендиректор ООО «Татинтерресторантс» Зуфар Гаязов назвал недостаточной помощь отрасли от правительства в условиях пандемии.



«Если зададите вопрос, помогло мне государство или не помогло как бизнесмену, да, оно мне помогло. Но недостаточно», — приводит «Коммерсантъ» его слова.

Непростое положение отрасли общепита Гаязов описал фразой «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Он упомянул, что барам в это время приходится особенно тяжело, поскольку ограничения по времени работы не сняли до сих пор. Президент ассоциации отметил, что не понимает, почему этого не было сделано.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно недавним оценкам представителей Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, отрасль гостеприимства восстановится к концу 2022 года, но только если не произойдет никаких дополнительных всплесков коронавируса. А пока же АРиО фиксирует закрытие порядка 30% заведений в республике.

Маргарита Головатенко