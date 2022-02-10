Рестораторы Татарстана назвали помощь отрасли от государства недостаточной
Президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, гендиректор ООО «Татинтерресторантс» Зуфар Гаязов назвал недостаточной помощь отрасли от правительства в условиях пандемии.
«Если зададите вопрос, помогло мне государство или не помогло как бизнесмену, да, оно мне помогло. Но недостаточно», — приводит «Коммерсантъ» его слова.
Непростое положение отрасли общепита Гаязов описал фразой «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Он упомянул, что барам в это время приходится особенно тяжело, поскольку ограничения по времени работы не сняли до сих пор. Президент ассоциации отметил, что не понимает, почему этого не было сделано.
Согласно недавним оценкам представителей Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, отрасль гостеприимства восстановится к концу 2022 года, но только если не произойдет никаких дополнительных всплесков коронавируса. А пока же АРиО фиксирует закрытие порядка 30% заведений в республике.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым