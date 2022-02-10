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Росздравнадзор начал отслеживать запасы вакцин и лекарств от коронавируса

09:17, 10.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Росздравнадзор начал отслеживать запасы вакцин и лекарств от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Российские власти стали отслеживать доступность препаратов и вакцин от коронавируса. Отчеты об обороте и запасах медикаментов будут передаваться в Росздравнадзор каждый день.

Так, будет учитываться ежедневный расход, оставшийся объем препаратов, а также динамика их использования. Кроме того, в отчет будут поступать сведения о количестве списанных вакцин до истечения срока годности.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказали в Минздраве РФ, отчетность проводится в рамках реализации плана по противодействию распространения в стране штамма «омикрон», передает «Коммерсантъ».

Вчера сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не определила необходимое число бустерных доз для защиты от COVID-19. Также в ВОЗ допустили очередные волны заражений и появление новых штаммов.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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