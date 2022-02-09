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Вирусолог предупредил о нарушении мелкой моторики после COVID-19

01:32, 09.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

У перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика из-за влияния вируса на сосудистую систему. Об этом рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.

Это небольшое неврологическое расстройство происходит из-за поражения мелких сосудов мозга. В большинстве случаев эти изменения обратимы. Симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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