Вирусолог предупредил о нарушении мелкой моторики после COVID-19
У перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика из-за влияния вируса на сосудистую систему. Об этом рассказал Ura.ru вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев.
Это небольшое неврологическое расстройство происходит из-за поражения мелких сосудов мозга. В большинстве случаев эти изменения обратимы. Симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни.
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