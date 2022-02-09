ВОЗ не определила необходимое число бустерных доз для защиты от COVID-19

ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, поскольку она может быть эффективна против «длинного ковида». Но пока нет данных о том, сколько бустерных доз необходимо для защиты организма от вируса. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд.

Также она отметила, что сейчас нет данных о том, приводит ли «омикрон» к «длинному ковиду».

— Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку, — приводит «РИА Новости» ее слова.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно Бранд подчеркнула, что пандемия динамична и еще не завершилась. Она допустила новые волны заражений, а также появление новых штаммов.

За минувшие сутки в Татарстане привились от COVID-19 4 110 жителей республики. Вакцинацию за весь период прошли 2 424 922 человека. Полный курс вакцинации завершили 1 894 126 жителей республики. Ревакцинировались 209 003 человека.



Татьяна Леухина