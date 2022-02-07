Главное за выходные: российские фигуристы досрочно завоевали золото на ОИ, прощание с Константином Курановым
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 7 февраля:
- Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала Олимпийские золотые медали в командном турнире. Победу принесли Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк. Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Они упали на выезде с поддержки, но все равно стали первыми, набрав 145,20 балла.
- «Зенит-Казань» обыграл «Газпром-Югру» в матче Суперлиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Казанцы набрали 46 очков и находятся на первом месте в турнирной таблице. Сургутяне с 14 очками расположились на 10-й строчке.
- В Казани выписали из больницы полуторагодовалую девочку, которую избила мать. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, ребенок не получил тяжких повреждений. Девочка набрала вес, стала улыбаться. Волынец выразила надежду, что случившееся не отразится на ребенке в будущем.
- Верховный суд России отказался пересматривать административное дело жительницы Казани Ирины Никифоровой, которая выступала против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане. В феврале 2020 года она решила призвать своих единомышленников к серии одиночных пикетов с помощью соцсетей. В течение месяца в центре города разные люди выходили на одиночные пикеты. В марте на Никифорову составили протокол за нарушение порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил ей 30 часов обязательных работ. Затем Никифорова обратилась в Конституционный суд (КС) РФ для проверки нормы привлечения к ответственности. Позднее КС запретил судам общей юрисдикции трактовать серию одиночных пикетов в одном месте, которые проводятся несколько дней подряд, как один несогласованный митинг и привлекать за это к ответственности. Несмотря на это, Верховный суд России принял решение, что нет обстоятельств для отмены наказания.
- Прощание с известным казанским журналистом Константином Курановым состоится в понедельник, 7 февраля. Его похоронят в Казани на Арском кладбище. В 10.00 в Варваринской церкви на улице Карла Маркса, 67 пройдет отпевание. В 11.00 у часовни на Арском кладбище состоится прощание. Константин Куранов умер 5 февраля. Ему было 86 лет. Казанцам он известен как ведущий «Прогноза погоды» на местном телеканале «Эфир». О том, каким запомнили Константина Куранова, рассказывало «Реальное время»
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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