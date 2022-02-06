Верховный суд отказался пересматривать дело казанской активистки, выступавшей против строительства МСЗ

Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд России отказался пересматривать административное дело жительницы Казани Ирины Никифоровой, которая выступала против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане.

В феврале 2020 года она решила призвать своих единомышленников к серии одиночных пикетов с помощью соцсетей. В течение месяца в центре города разные люди выходили на одиночные пикеты. В марте на Никифорову составили протокол за нарушение порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил ей 30 часов обязательных работ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Затем Никифорова обратилась в Конституционный суд (КС) РФ для проверки нормы привлечения к ответственности. Позднее КС запретил судам общей юрисдикции трактовать серию одиночных пикетов в одном месте, которые проводятся несколько дней подряд, как один несогласованный митинг и привлекать за это к ответственности.

Несмотря на это, Верховный суд России принял решение, что нет обстоятельств для отмены наказания, передает «Коммерсант».

Диана Жиленкова