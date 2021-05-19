КС поддержал активистку из Татарстана и запретил считать серию одиночных пикетов одним митингом

Фото: Максим Платонов (архив)

Конституционный суд (КС) запретил судам общей юрисдикции трактовать серию одиночных пикетов в одном месте, которые проводятся несколько дней подряд, как один несогласованный митинг и привлекать за это к ответственности. Постановление опубликовано на сайте суда.

Проверка проводилась по жалобе жительницы Казани Ирины Никифоровой, которая выступала против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. Она проводила одиночный пикет в центре столицы РТ. В день проводился один пикет, не требующий уведомления властей, с участием одного человека. На активистку составили протокол за нарушение порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил ей 30 часов обязательных работ. В КС Никифорова обратилась в марте текущего года.



Фото: wikimedia.org (здание Конституционного суда)

Суд постановил, что суды при рассмотрении вопроса о том, является ли серия одиночных пикетов одним мероприятием, должны установить у них не только наличие общего замысла и организации, но и одновременность их проведения. Дело Никифоровой следует пересмотреть, посчитали судьи КС.

Татьяна Леухина