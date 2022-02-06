Прощание с известным казанским журналистом Константином Курановым пройдет 7 февраля

Прощание с известным казанским журналистом Константином Курановым состоится в понедельник, 7 февраля. Его похоронят в Казани на Арском кладбище.

В 10.00 в Варваринской церкви по улица Карла Маркса, 67 пройдет отпевание. В 11.00 у часовни на Арском кладбище состоится прощание, сообщает «Татарстан-24».

Константин Куранов умер 5 февраля. Ему было 86 лет. Казанцам он известен как ведущий «Прогноза погоды» на местном телеканале «Эфир».

Кроме того Куранов 45 лет преподавал в Казанском федеральном университете. В вузе его назвали «воплощением начала журналистского образования в Казани», «любимым наставником многих поколений журналистов» и «яркой, одаренной личностью».

— Эфировцы ласково называли его «дедушка»: добрый, веселый, внимательный, для каждого родной. Последние два года, с момента начала пандемии, родные и коллеги берегли его от ковида, поэтому «Прогноз погоды» все это время выходил без его участия, — сообщила о смерти Куранова накануне его родная телекомпания.

