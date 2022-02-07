Мишина и Галлямов выиграли в командном турнире Олимпиады по фигурному катанию

Фото: Олимпийский комитет России

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.



Они упали на выезде с поддержки, но все равно стали первыми, набрав 145,20 балла. Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — 139,60 балла. Третье место заняли представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян, получив 131,75 балла.

Сборная России упрочила лидерство перед выступлением танцевальных пар и одиночниц, в ее активе 55 очков. На счету команд Японии и США — по 48.

Фото: Олимпийский комитет России

Ранее в короткой программе командного турнира ОИ Мишина и Галлямов заняли второе место. За прокат россияне получили 82,64 балла.

Маргарита Головатенко