«Знай наших!»: каким запомнили Константина Куранова

«Эфировцы ласково называли его «дедушка»

Журналистская среда Казани осталась без одного из самых известных и деятельных своих представителей: в возрасте 86 лет ушел из жизни Константин Куранов, знакомый татарстанским телезрителям по «Прогнозу погоды» на местном телеканале «Эфир». А студентам журфака КФУ — как преподаватель истории журналистики. В воспоминаниях коллег он остался позитивным и жизнерадостным человеком. Для многих его смерть — невосполнимая утрата.

— Эфировцы ласково называли его «дедушка»: добрый, веселый, внимательный, для каждого родной. Последние два года, с момента начала пандемии, родные и коллеги берегли его от ковида, поэтому «Прогноз погоды» все это время выходил без его участия, — сообщила о смерти Куранова его родная телекомпания.

О времени и месте прощания с известным журналистом «Эфир» обещал сообщить дополнительно.

Смерть Куранова не оставила равнодушной многих татарстанцев, которые долгие годы узнавали о погоде из его уст. Многие выражают соболезнования под публикацией «Эфира». Комментариев со словами соболезнования и горечи утраты набралось уже более 200, и их продолжает становиться все больше.

— Преподавал у нас, смотрели на него с открытым ртом — все-таки звезда на парах. Суперчеловек и классный преподаватель. Был. Соболезнования, — написала пресс-секретарь мэра Набережных Челнов и бывшая студентка Куранова Римма Мухаметзянова.

Для многих в сердцах осталась известная фраза Куранова «Знай наших!», а некоторые даже признаются, что любили его как родного дедушку. «Человек от бога», «светлый человек», «отличный ведущий и открытый человек» — это только малая часть слов, в которых люди выражают свою любовь и признание к известному журналисту.

— Мы очень любили Константина Николаевича: он был одним из самых ярких преподавателей на журфаке. И много знал об истории казанского края. С ним было интересно и легко общаться. Он не «топил» на экзамене. Искренне соболезную родным. Светлая Вам память, Константин Николаевич, — написала детский и подростковый психолог Анна Уткина.



Он всегда говорил: «Знай наших»

Своими воспоминаниями, связанными с Курановым, поделился с «Реальным временем» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. С Константином Николаевичем он познакомился в 2002 году, встретившись с ним в коридоре телекомпании «Эфир».

— Тогда он мне сказал: ты здесь новенький, знаю, у тебя все получится, главное — верить и трудиться. Помню, обняв, он добавил: я буду внимательно следить за тобой. И он наблюдал, всегда хвалил. Он замечал многие детали в моей жизни, которые порой даже я иногда не подмечал. «Знай наших» — эта коронная фраза, которая была не только в стенах телекомпании «Эфир» и на экране в «Прогнозе погоды», но и в университете на парах.



Темляков был не только коллегой Куранова, но и его студентом. Однажды они вместе добирались с работы до университета.

— Помню, весной с работы мы поехали с ним в КГУ. Он, преподаватель, вести пару, а я, тогда еще его ученик, к нему на занятие. Сели мы тогда в автобус, и реакция была сразу. Все пассажиры узнали Константина Николаевича, завязался разговор. Константин Николаевич всегда открытый к людям! Помню, женщина взяла его за руку, посадила рядом с собой. Говорит: «Константин Николаевич, вы какую погоду вчера передали?» Сама же и отвечает: «Солнечно, без дождя. Вот зонтик я и не взяла. Пошел дождь, промокла до нитки. Как же так?» Константин Николаевич извинился перед пассажиркой (хотя прогноз и составляли синоптики, а не он), всю дорогу до университета пассажирка держала его за руку, и они разговаривали, — поделился воспоминаниями Темляков.

По его словам, все студенты Константина Николаевича вспоминают его с теплом. С самого утра в чат группы журфака поступают слова «светлая память».

— Несмотря на свою огромную популярность, Константин Николаевич был очень скромным. В один из своих юбилеев у себя дома он показывал мне свою коллекцию книг и рассказывал о многих своих студентах. Его студенты были его гордостью, и он всегда говорил: «Знай наших». В памяти останется одна из последних встреч. Метро, он увидел, как я захожу в вагон, и на весь общественный транспорт с улыбкой и словами «это мой Сережа» шел ко мне. Тогда он обнял меня в последний раз. Мы проехали свои остановки, выйдя из метро, еще долго разговаривали. Светлая память, дорогой дедушка.

Фото: архив «Телесемь» / wday.ru

«Все хранили его как зеницу ока»

Добродушным человеком, который с пониманием относился даже к ворам, которые обокрали его квартиру, запомнился Куранов его коллеге и студентке Ксении Банк. С ним, как и Сергей Темляков, она познакомилась на «Эфире».

Как рассказала Ксения «Реальному времени», на «Эфир» Куранов попал благодаря своим студенткам, многие из которых работали в телекомпании. Ему предложили, а он с радостью согласился, вспоминает она. И к своей работе он относился трепетно и с упорством:

— Он сам всегда монтировал свой «Прогноз погоды», всегда сидел с монтажером, всегда выдерживал весь монтаж от и до и монтировал свою погоду, чтобы не путали карты монтажеры. Он очень тщательно контролировал. Потом он придумал рассказывать о замечательных людях Татарстана, какие-то сведения о прогнозе погоды, и говорил он всегда так: «Вот Верочка, вот там, когда она ведет прогнозы погоды, есть на что посмотреть. А я что? Меня надо больше слушать». Вот он придумал такую фишку. И «Знай наших» — это действительно его фирменная фраза, личная. Она не придумана ни редакторами, ни кем-то еще. Это его личная фраза. Абсолютно все сценарии для «Прогноза погоды» он писал сам, — поделилась рассказчица.

Коллеги все относились к нему уважительно и даже не обижались, что он часто путал их имена. Вообще говоря, Куранов был мирным человеком и никогда ни с кем в конфликты не вступал, что очень трудно в работе на телевидении, как отметила собеседница «Реального времени». «Все хранили его как зеницу ока», — отметила она.



Однажды с Константином Николаевичем произошел неприятный момент: его квартиру обокрали. Однако даже в этой ситуации он сохранил оптимизм и переживал не из-за имущества, а из-за потерянных научных работ.

— Он жил в обычном доме, в хрущевке. Залезли воры, украли у него компьютер. А у него на компьютере были научные работы по университету и лекции, которые он сам писал. И вот у него украли компьютер, еще что-то, телевизор, по-моему, вынесли, еще какие-то вещи. И наши рекламщики запустили строку: вот к Константину Николаевичу, нашему ведущему, залезли воры, украли, пожалуйста, верните компьютер, потому что у него там очень важные научные работы. Причем Константин Николаевич все время говорил: «Ой, лишь бы только компьютер вернули, остальное уж ладно. Воры тоже люди, это их работа». То есть он с пониманием относился к тому, что у него украли эти вещи: «Ну вот что делать, если они не умеют ничего больше, им же тоже надо как-то жить, лишь бы только компьютер вернули». В итоге все вещи ему положили прямо под дверь. Все! Все, что украли, положили обратно. Вот такой был факт действительно.

Фото: efir-kazan.ru

Нельзя было не любить Куранова и как преподавателя. Студенты образцово-показательно приходили на его пары ранним утром: он обижался, что лекции прогуливают, хотя никогда не просил, чтобы их посещали.

— 8.20 утра. Студенты не очень любят ходить на лекции. Мы были все заочниками, работающими. У нас был очень взрослый поток, очень взрослый курс, на 90% учились практикующие журналисты. И вот, соответственно, к 8.20 мы не очень любили вставать на лекции, но если это лекция Куранова в 8.20, то все как штык приходили, вся группа в полном составе, потому что никто не хотел его обидеть. Он очень обижался, что на его лекции не приходили. Он не просил приходить на свои лекции, но вот видно, что это его обижало, — рассказала Ксения.

Жизнерадостный Куранов радовался любой погоде, даже если это были метели и вьюги. И к этому он приобщал своих студентов.

— Каждую свою лекцию Куранов начинал так: «Посмотрите, пожалуйста, за окно. Какая удивительная погода нас сегодня одарила своим ликом». И вот что-нибудь по-пушкински завернет. А на улице снегопад, вьюга, люди еле-еле на автобусах добрались до университета, то есть метель-метель, но нет, у него все было прекрасно всегда, — вспоминает собеседница «Реального времени».

Еще Куранов любил дарить студентам их сочинения, которые они писали на самой первой их лекции. Он всегда приходил к своим ученикам на вручение дипломов.

— На своей первой лекции он просил студентов написать сочинение про себя: кто вы, что вы, кто ваши родители, чем вы увлекаетесь, как вы видите свою жизнь в ближайшее 5—10 лет. Мы писали ему это сочинение и сдавали. И к каждому курсу, к каждой группе он приходил на вручение дипломов и отдавал эти сочинение обратно почитать. И вот мы все читали и радовались, потому что мы были заочникам, шесть лет прошло к моменту, когда мы получали дипломы, и было очень интересно заглянуть на первый курс, как мы мыслили, — поделилась воспоминаниями его студентка.

«Любимый наставник многих поколений журналистов»

В Казанском федеральном университете, где Куранов преподавал 45 лет, назвали его «воплощением начала журналистского образования в Казани», «любимым наставником многих поколений журналистов» и «яркой, одаренной личностью». В вузе отметили, что он стал близким другом не только для коллег, но и для студентов.

— Константин Николаевич Куранов. Последний ветеран журфака. Всегда оптимист. Он был необыкновенно добрым, теплым Человеком. Скорбь... — выразил свои соболезнования руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

В Казанском университете Куранов преподавал такие курсы, как «История отечественной журналистики», «Журналистское мастерство», «История Казанского университета», «Выдающиеся русские публицисты второй половины XIX века», «Мастерство журналистов XIX века». Он активно изучал историю отечественной журналистики, историю прессы казанского края и литературную критику второй половины XIX века.



— Сегодня утром ушел Константин Николаевич Куранов... Последний из наших добрых кафедральных стариков. Вечная память! — написал в своем Facebook доцент кафедры национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Роман Баканов.

Фото: facebook.com/roman.bakanov.5

«Выдающийся историк казанской журналистики»

В жизни некоторых своих коллег Куранов оставил неизгладимый след. Доцент кафедры национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Айрат Бик-Булатов рассказал, что он любил своих студентов как своих родных детей, помогал им и заботился о них.

— Замечательный этот талант Константина Николаевича — полюбить ближнего, полюбить ребенка... Ведь все первокурсники, учившиеся у него, прошли через это: писали по его просьбе сочинения о себе, своих устремлениях, желаниях в профессии. А он это потом собирал. Где-то есть, небось, эта уникальная коллекция Константина Николаевича — сочинения 17-летних подростков, многие из которых теперь стали звездами журналистики и разных искусств, — вспоминает он.

Ценили его, конечно же, не только как человека, бережно относящегося к людям, книгам и истории, но и как профессионала своего дела — трудолюбивого журналиста, «обаятельного и доброго» телеведущего, любознательного ученого и настоящего учителя.



— Константин Николаевич — выдающийся историк казанской журналистики. Он первый написал большие очерки о первом казанском журналисте Д. Зиновьеве и о профессоре К. Фуксе как журналисте. В 2011 году выпустил монографию «Казанская пресса. Начало». Долгое время эту книгу никто не видел, даже у нас на кафедре. Лишь в 2019 году мне удалось добыть несколько экземпляров, потом и на кафедру дошла книга. Я же ее привез в СПбГУ на кафедру истории журналистики, — пишет Бик-Булатов.

Вспоминает он и забавный случай со своим любимым наставником:



— Много было всякого, и забавного тоже. Как-то случайно запер его в каюте на теплоходе: мы вместе ездили несколько лет на фестиваль «Золотое перо» для юных журналистов на теплоходе «Борис Полевой». Жили в одной каюте. Константин Николаевич вылезал потом на палубу через окно: «Ну Айрааатик...», а было ему уже около 70 лет что ли...

Для Бик-Булатова Куранов сделал столько, что тот уверен, что «никогда не отплатил ему в должной мере», даже несмотря на то, что всегда выражал ему свою признательность.

— Я застал его, конечно, пожилым уже человеком. Может, воспоминания мои были бы и иными, если б знал с молодости, а так вот образ его такой для меня. Я не забуду его бережного отношения ко мне, его бережности к книгам и к нашей истории. Он, конечно, мой дорогой учитель.

«Реальное время» присоединяется к словам соболезнования. Светлая память.

Татьяна Демина