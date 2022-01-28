Минздрав: подростки хорошо переносят вакцинацию от COVID-19

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава РФ по итогам переговоров министров здравоохранения России и Аргентины Михаила Мурашко и Карлы Виссотти.

Главная тема переговоров — обсуждение эффективности российской вакцины «Спутник V» при профилактике нового штамма «омикрон». Также аргентинская сторона высказала интерес к испытаниям интерназальной вакцины «Спутник», передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстан на прошлой неделе поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Тогда пришло 2 880 доз. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял что в России за полгода следует привить не менее 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет для защиты их от тяжелого течения болезни.



Напомним, среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 у подростков 12—17 лет может быть лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.



Татьяна Леухина