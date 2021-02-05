Исполком Казани объяснил подтопления на улицах после дождя
Исполком Казани прокомментировал последствия дождя в столице Татарстана. Кадры залитых водой улиц публиковали пользователи соцсетей.
Сегодня после дождя аварийные бригады заступили на дежурство по расчистке ливневой канализации города.
«В такую погоду снег становится жестким и образуется наледь на дождеприемных решетках, что затрудняет проход дождевых вод. Поэтому необходима прочистка дождеприемных решеток от наледи и их пропахивания специализированной техникой», — прокомментировали в мэрии.
При этом дождеприемные решетки и водоотводные трубы от дождеприемника до магистрального коллектора расположены на глубине от 0,5 до 1 метра, тогда как глубина промерзания составляет 1,6 метра.
Сейчас аварийные бригады устранили подтопления на улице Пушкина, Татарстан (под мостом), площадь Тысячелетия, Фучика, Чишмяле, Восстания, Короленко, Островского и др. Работы по очистке дождеприемников продолжатся до полного устранения подтоплений.
Ранее в Казани начали готовиться к весенним паводкам между жилыми массивами Салмачи и Вишневка.
комментарии
А вот снег убрать не умеют!! ливневки забиты травой которую зачем то косят летом ЗАчем?! ну чтобы работы показать.Деньги тратят.А вот денег убрать снег у этих остолопов нет!! Они что не могут догнать что деньги которые выделены на покос травы в казани лучше потратить на уборку снега?
Летом любой дождик наводнение зимой снег для этих бедствие а может ОБОЩИТЬ???НАЛИЧИЕ ЭТИХ ГОРЕ ЧИНОВНИКОВ И ЕСТЬ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ для Казани может их выгнать ??А?!Под зад коленкой?!! надо же снег убрать не могут!!!
Но траву косят ну ДБ пословам Лаврова!!!
Я думаю надо снимать первых лиц города.
Явно не тянут!.Путь главой УК побудут,поближе к людям