Исполком Казани объяснил подтопления на улицах после дождя

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Исполком Казани прокомментировал последствия дождя в столице Татарстана. Кадры залитых водой улиц публиковали пользователи соцсетей.

Сегодня после дождя аварийные бригады заступили на дежурство по расчистке ливневой канализации города.

«В такую погоду снег становится жестким и образуется наледь на дождеприемных решетках, что затрудняет проход дождевых вод. Поэтому необходима прочистка дождеприемных решеток от наледи и их пропахивания специализированной техникой», — прокомментировали в мэрии.

При этом дождеприемные решетки и водоотводные трубы от дождеприемника до магистрального коллектора расположены на глубине от 0,5 до 1 метра, тогда как глубина промерзания составляет 1,6 метра.

Сейчас аварийные бригады устранили подтопления на улице Пушкина, Татарстан (под мостом), площадь Тысячелетия, Фучика, Чишмяле, Восстания, Короленко, Островского и др. Работы по очистке дождеприемников продолжатся до полного устранения подтоплений.

Ранее в Казани начали готовиться к весенним паводкам между жилыми массивами Салмачи и Вишневка.

Ольга Плешкова