Казанцы пожаловались на состояние ливневок перед периодом дождей

Жители Казани выразили недовольство состоянием системы ливневой канализации в городе, раздражением пользователи поделились в соцсетях.

«С 30 июня обещают четыре дня дождей, а казанские ливневки выглядят так», — написал автор поста, прикрепив фото с засоренной ливневки на Мамадышском тракте.

На фотографии видно, что ливневка забита травой и мусором, в частности пластиком. «Как думаете, затопит нас?», — спрашивает автор.

«А посмотрите чего в ней больше? Травы... Траву на обочине косят, а за собой не убирают, вот она ливневки и забивает», — отметили в комментариях.

«Даже если бы они были чистыми, они не справились бы. Чему удивляться», — написал другой пользователь.

В начале июня «Реальное время» публиковало материал о том, как Казань в очередной раз затопило во время ливня.

Маргарита Головатенко