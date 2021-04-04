Соцсети: в лужах в казанских дворах начали селиться уточки

Фото: соцсети

В соцсетях казанцы начали делиться фотографиями огромных луж во дворах. Лужи достигли таких размеров, что уточки начали принимать их за небольшие водоемы.

«Казань — удивительное место, здесь в лужах во дворе живут утки», — с юмором отнесся к этому автор.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, как дети вынуждены обходить огромную лужу по проезжей части, так как ливневки оказались замерзшими. Ролик был снят возле дома на Гвардейской, 54а. Из-за замерзшей ливневки талая вода осталась на асфальте. Прохожие вместе с детьми были вынуждены обегать огромную лужу по проезжей части.



Ольга Плешкова