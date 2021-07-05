«Это аномалия» — Метшин прокомментировал «потоп в Казани»

Фото: kzn.кг

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал затопление Казани после прошедшего на прошлой неделе ливня. Он отметил, что аномально высокая температура привела к грозам и обильным осадкам — за час выпала двухнедельная норма.

Наводнение произошло даже на тех участках, которые раньше никогда не заливало дождем — на улице Чистопольской и у подземного перехода на остановке «Океан» на ул. Ямашева.

— Были серьезные, хоть и кратковременные подтопления. И у «Метроэлектротранса» проблемы были с выездом трамваев на пути, поскольку песок нанесло там и землю. Но тем не менее к тому времени, когда люди проснулись, движение уже восстановили, — обратил внимание Метшин.

Обратил внимание мэр и на жалобы жителей на засоренные ливневки. По его словам, это происходит именно во время дождя. «В ливнеприемник сносит весь мусор, скошенную траву, бутылки, всякие пакеты и т.д., которые наши неравнодушные казанцы бросают на улице», — заявил Метшин.



— Это аномалия, и такие аномалии, к сожалению, мир ни в одном городе еще не придумал, как ликвидировать. Другое дело, некоторые борются с этим неделю и больше, а нам удается восстановить в течение нескольких часов, — добавил мэр.

Фото: мэрия Казани

Метшин отметил, «к каждой решетке ливнеприемника дорожного рабочего не поставишь». На многих дорогах ливнеприемников вообще нет, потому что в то время, когда строились эти дороги, их не закладывали в проекты. Ливнеприемники на новых дорогах справились с ситуацией — там подтоплений не было, констатировал мэр.

Казань вновь затопило из-за очередного ливня на прошлой неделе. Как это было — в материале «Реального времени».

