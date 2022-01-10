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Главное к утру: смертельное ДТП в Челнах, победы татарстанских хоккеистов

07:00, 10.01.2022
Главное к утру: смертельное ДТП в Челнах, победы татарстанских хоккеистов
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 10 января:

  • Накануне в Набережных Челнах ВАЗ-2101 насмерть сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. По словам очевидцев, водитель отечественного авто ехал на высокой скорости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
  • В Казани три человека отравились угарным газом. В результате происшествия пострадали мужчина 1985 года рождения и две девочки 2017 и 2021 годов рождения. Мужчина отказался от госпитализации, ему диагностировали отравление средней степени тяжести. Детей доставили в ДРКБ с отравлением легкой степени тяжести.
  • Хоккейный клуб «Нефтехимик» обыграл «Динамо» в выездном матче в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу нижнекамцев. Еще одну победу забрал альметьевский «Нефтяник», который обыграл «Торос» в матче ВХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.
  • В Нижнекамске на 89-м году ушел из жизни известный педагог, отличник народного просвещения СССР, заслуженный учитель Татарстана Заки Нуртдинов. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание состоится сегодня в 10.00 возле центральной городской мечети.
  • Из Алма-Аты в Россию вылетели более 1,4 тысячи человек. Организованы 13 рейсов. Как уточнили в Минобороны РФ, россияне прибыли в Казахстан на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам.
  • В Зеленодольске состоялся XXIII рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», участие в котором приняли представители 10 регионов России. Среди почетных гостей фестиваля — митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, имам-мухтасиб Зеленодольска Габдельхамит хазрат, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и другие.
Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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