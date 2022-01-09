«Нефтехимик» вырвал победу у московского «Динамо» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Нефтехимик» добыл очередные очки в выездом матче в Москве. Нижнекамцы вели в счете к началу второго периода — 2:0.

Сначала дебютной шайбой отметился Руслан Терищев, а потом результат закрепил свой воспитанник Андрей Чивилев. После того как москвичи забросили три шайбы, нижнекамцам удалось сравнять счет благодаря курьезной шайбе Павла Порядина на 52 минуте встречи — 3:3.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов единственным точным броском в обеих командах отметился Эдуард Гиматов.

Команда Олега Леонтьева продолжает удерживать 7 место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя отрыв от ближайшего преследователя «Барыса» на 2 очка. У нижнекамцев 50 очков после 38 проведенных игр. У казахстанской команды — 48 очков.