«Нефтехимик» вырвал победу у московского «Динамо» в серии буллитов
Хоккейный клуб «Нефтехимик» добыл очередные очки в выездом матче в Москве. Нижнекамцы вели в счете к началу второго периода — 2:0.
Сначала дебютной шайбой отметился Руслан Терищев, а потом результат закрепил свой воспитанник Андрей Чивилев. После того как москвичи забросили три шайбы, нижнекамцам удалось сравнять счет благодаря курьезной шайбе Павла Порядина на 52 минуте встречи — 3:3.
Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов единственным точным броском в обеих командах отметился Эдуард Гиматов.
Команда Олега Леонтьева продолжает удерживать 7 место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя отрыв от ближайшего преследователя «Барыса» на 2 очка. У нижнекамцев 50 очков после 38 проведенных игр. У казахстанской команды — 48 очков.
Справка
«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» — 3:4 булл (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
ВТБ-Арена
Голы:
- 0:1 — Петрищев (Порядин, Е.Попов, 03:07)
- 0:2 — Чивилев (Кнот, Петрищев, 21:27)
- 1:2 — Галиев (Шипачев, О` Делл, бол.)
- 2:2 — Галиев (Сергеев, 37:14)
- 3:2 — О`Делл (41:42)
- 3:3 — Порядин (Митякин, Петрищев, 51:12)
- 3:4 — Гиматов (решающий бросок в серии буллитов)
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