В Зеленодольске прошел фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», в котором участвовали представители 10 регионов

Фото: пресс-служба главы Зеленодольского района

В Зеленодольске прошел XXIIl рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». В мероприятии приняли участие представители 10 российских регионов.

Празднование светлого праздника Рождества Христова началось на стадионе «Авангард», где организаторы подготовили тематические локации. Для гостей праздника работали игровые и анимационные площадки, на сцене развернулась концертная программа. Завершился фестиваль салютом.

Фото: пресс-служба главы Зеленодольского района

Среди почётных гостей фестиваля — митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, имам-мухтасиб Зеленодольска Габдельхамит хазрат, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец, первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова, заместитель начальника управления — заведующий отделом образовательных программ и проектов управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента президента РТ Алексей Рыбалко, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.



Фото: пресс-служба главы Зеленодольского района

Фестиваль берёт начало с 1999 года. За годы он достиг всероссийского уровня. В этом году на мероприятие прибыло более 500 участников, сообщает пресс-служба главы Зеленодольского района.

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Татьяна Леухина