В Челнах возбудили уголовное дело после смертельного наезда на подростка

В Набережных Челнах после смертельного наезда на 15-летнего подростка следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст 264 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Расследование дела контролирует прокуратура Челнов. ДТП произошло сегодня в 16.35 на проспекте Дружбы Народов, напротив дома № 86.

По сообщениям очевидцев, подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, водитель отечественного авто ехал на высокой скорости.



Татьяна Леухина