МИД: Из Казахстана в Россию вылетели более 1,4 тысяч человек

Сегодня из Алма-Аты в Россию военно-транспортными самолётами Минобороны вылетели 1422 граждан. Об этом сообщается в telegram МИД России.

Выполняются 13 рейсов. В Минобороны РФ уточняли, что доставленные российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам.

В Москву прибыл уже пятый рейс из Казахстана, передает «РИА Новости».

В четверг в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Татьяна Леухина