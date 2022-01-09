МИД: Из Казахстана в Россию вылетели более 1,4 тысяч человек
Сегодня из Алма-Аты в Россию военно-транспортными самолётами Минобороны вылетели 1422 граждан. Об этом сообщается в telegram МИД России.
Выполняются 13 рейсов. В Минобороны РФ уточняли, что доставленные российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам.
В Москву прибыл уже пятый рейс из Казахстана, передает «РИА Новости».
В четверг в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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