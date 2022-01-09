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В Челнах автомобиль насмерть сбил подростка

19:19, 09.01.2022
В Челнах автомобиль насмерть сбил подростка
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах сегодня вечером ВАЗ-2101 насмерть сбил подростка. По сообщениям очевидцев, авария произошла на перекрестке проспектов Дружбы народов и Московского.

Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, водитель отечественного авто ехал на высокой скорости, передает telegram-канал «ВТатарстане поймут».

7 января в Татарстане произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать другие машины, но не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Tiguan.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвто Татарстан

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