Главное о коронавирусе на 5 января: продвижение фейков, перенос матча УНИКС — «Реал» из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане умерли еще семь человек



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 92 новых случая COVID-19. Всего на 5 января в республике зарегистрировано 43 170 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 36 641 человек, в том числе 50 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 465 человек.

По просьбе УНИКСа перенесен матч 19-го тура баскетбольной Евролиги с испанским «Реалом». Причиной стала вспышка коронавируса: у казанской команды нет восьми игроков (минимума по регламенту турнира) для участия в игре из-за положительных результатов тестов на COVID-19.

В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось семь случаев смерти от COVID-19. От инфекции умерли: трое мужчин 1937, 1953, 1939 годов рождения, четыре женщины 1930, 1927, 1950, 1936 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

В России не зафиксирован новый штамм

За последние сутки в России выявили 15 772 новых случая коронавируса, выздоровел 25 581 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 585 984 человек, а выздоровевших — до 9 600 728 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 828 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 313 015 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен на юге Франции. Геномная последовательность данного образца была добавлена в международную базу данных еще несколько месяцев назад. За это время штамм B.1.640.2 не получил никакого распространения, поэтому нет оснований считать, что он представляет особый интерес.

В Нижегородской области зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Заболевшей является 28-летняя пациентка, которая ранее не прививалась от COVID-19. У зараженной наблюдается самочувствие средней степени тяжести. Она проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода.

Генеральная прокуратура России отмечает масштабную кампанию по продвижению в интернете фейковой информации о вакцинах от коронавируса. Ведомство отмечает продвижение «недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее». Отмечается, что на фоне таких публикаций активно функционируют интернет-сервисы и telegram-каналы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР-тестов, минуя обращение в медицинские организации.

Фото: Максим Платонов

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступными в 2022 году. Он добавил, что на конец года запланированы клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19. При этом важно, чтобы случаи в стране фиксировали не постоянно, а только периодически. По его словам, это будет означать, что «эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно».

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение об отмене еще двух матчей «Автомобилиста» из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде из Екатеринбурга. Количество игроков «Автомобилиста» с положительными тестами на COVID-19 увеличилось до 17. В связи с этим лига приняла решение не проводить матчи клуба из Екатеринбурга с омским «Авангардом» и рижским «Динамо», которые должны были состояться 5 и 7 января соответственно.

В Бурятии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 77 096. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 71 749 пациентов. В числе контактных лиц, по состоянию на 5 января, находятся 7 408 человек.

Данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия.

Фото: kremlin.ru

Отмена этапа Кубка мира по лыжным гонкам



В мире коронавирусом нового типа на 10:00 (мск) заразился 295 235 051 человек, 5 457 536 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (57 048 989). На второй строчке — Индия (35 018 358), на третьей — Бразилия (22 328 252), на четвертой — Великобритания (13 723 275), на пятой — Россия (10 390 052, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (830 071). За ними следуют Бразилия (619 654), Индия (482 551), Мексика (299 581), Россия (305 906).

Профессор Эндрю Поллард, который руководил испытаниями вакцины, разработанной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca, считает, что худший период пандемии COVID-19 остался позади, а в дальнейшем в борьбе с последствиями болезни нужно использовать не введение карантина и ревакцинацию, а заботу о наиболее уязвимых группах населения. Специалист отметил, что в будущем возможен скачок случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этой причине зима является не самым лучшим периодом для отмены ограничительных мер.

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились COVID-19. Каждый из них был привит тремя дозами вакцины от коронавируса. Отмечается, что шведская королевская чета чувствует себя хорошо. На данный момент супруги находятся на самоизоляции, а специалисты определяют цепочку заражения инфекцией.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее сообщили ученые из Франции. Отслеживаются также два варианта этого штамма.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Ле Рус (Франция), отменен из-за коронавируса. Соревнования должны были состояться с 14 по 16 января. До старта Олимпиады в Токио на данный момент запланирован один этап Кубка мира — в Планице (Словения) с 22 по 23 января.

Фото: betslive.ru

В Дании сообщили о первых 18 летальных случаях, связанных с омикрон-штаммом коронавируса. Речь идет о данных с 21 ноября по 28 декабря, когда было обнаружено 55 700 случаев инфицирования новым штаммом. За тот же период было зарегистрировано 100 смертей в связи с другими известными вариантами коронавируса. Вариант «омикрон» был зарегистрирован в Дании в конце ноября, а в настоящее время на него приходится около 90% всех положительных тестов на коронавирус.

В Великобритании выявили максимальные 218,7 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 31 декабря. Тогда медики выявили 189,8 тысячи инфицированных.

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выяснили, что серые губы, кожа и ногти у человека могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. Тремя основными признаками «классического» коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или обоняния.

Маргарита Головатенко