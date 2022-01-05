Британский ученый Поллард: худший период пандемии COVID-19 остался позади

Худший период пандемии COVID-19 остался позади. В дальнейшем в борьбе с последствиями болезни нужно использовать не введение карантина и ревакцинацию, а заботу о наиболее уязвимых группах населения. Об этом рассказал профессор Эндрю Поллард, который руководил испытаниями вакцины, разработанной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca.

Специалист отметил, что в будущем возможен скачок случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этой причине зима является не самым лучшим периодом для отмены ограничительных мер, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что с этого года пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.



Диана Жиленкова