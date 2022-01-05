Британский ученый Поллард: худший период пандемии COVID-19 остался позади
Худший период пандемии COVID-19 остался позади. В дальнейшем в борьбе с последствиями болезни нужно использовать не введение карантина и ревакцинацию, а заботу о наиболее уязвимых группах населения. Об этом рассказал профессор Эндрю Поллард, который руководил испытаниями вакцины, разработанной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca.
Специалист отметил, что в будущем возможен скачок случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этой причине зима является не самым лучшим периодом для отмены ограничительных мер, передает ТАСС.
Недавно президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что с этого года пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.
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