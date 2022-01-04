ВОЗ с ноября отслеживает новый штамм коронавируса, выявленный на юге Франции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее сообщили ученые из Франции. Об этом заявил эксперт ВОЗ Абди Махамуд.

— У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый вариант коронавируса обнаружили во Франции. Считается, что его привез турист из Камеруна. Ученые сообщили, что в новом штамме выявили 46 мутаций — на девять больше, чем у омикрон-штамма. Данных о его распространении и угрозе пока нет. Терапевт Кристоф Шпехт сообщал, что новый вариант пока не квалифицировала ВОЗ.

Татьяна Леухина