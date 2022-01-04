Из-за коронавируса перенесли матч Евролиги между «Реалом» и УНИКСом

По просьбе УНИКСа перенесен матч 19-го тура баскетбольной Евролиги с испанским «Реалом». Как сообщили в пресс-службе казанского клуба, причиной стала вспышка коронавируса.

— У казанской команды нет восьми игроков (минимума по регламенту турнира) для участия в игре из-за положительных результатов тестов на COVID-19, — говорится в сообщении.

Встреча должна была состояться 6 января в Мадриде. Новая дата проведения игры пока не определена.

30 декабря УНИКС победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 75:67. Сейчас казанская команда находится на 5-м месте в турнирной таблице Евролиги.