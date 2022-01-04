В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции умерли: трое мужчин 1937, 1953, 1939 годов рождения, четыре женщины 1930, 1927, 1950, 1936 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 1460 татарстанцев.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина