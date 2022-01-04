Король и королева Швеции заразились COVID-19

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились COVID-19. Каждый из них был привит тремя дозами вакцины от коронавируса. Отмечается, что шведская королевская чета чувствует себя хорошо.

На данный момент супруги находятся на самоизоляции, а специалисты определяют цепочку заражения инфекцией, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена и у нескольких других членов королевской семьи.

В прошлом месяце с COVID-19 госпитализировали российского комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова. Также коронавирус подхватил и вакцинированный президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Диана Жиленкова