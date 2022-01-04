Новости общества

18:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижегородской области обнаружили омикрон-штамм COVID-19

17:58, 04.01.2022
В Нижегородской области обнаружили омикрон-штамм COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Нижегородской области зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Заболевшей является 28-летняя пациентка, которая ранее не прививалась от COVID-19.

Как рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, у зараженной наблюдается самочувствие средней степени тяжести. Она проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода.

Фото: Максим Платонов

Мелик-Гусейнов отметил, что заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области.

Тем временем во Франции обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, в котором больше мутаций, чем в «омикроне». Очередным вариантом COVID-19 уже заразились как минимум более десятка человек.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также