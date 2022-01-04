В Нижегородской области обнаружили омикрон-штамм COVID-19
В Нижегородской области зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Заболевшей является 28-летняя пациентка, которая ранее не прививалась от COVID-19.
Как рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, у зараженной наблюдается самочувствие средней степени тяжести. Она проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода.
Мелик-Гусейнов отметил, что заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области.
Тем временем во Франции обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, в котором больше мутаций, чем в «омикроне». Очередным вариантом COVID-19 уже заразились как минимум более десятка человек.
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