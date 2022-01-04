В Роспотребнадзоре заявили, что в России не обнаружен новый штамм COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России не зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен на юге Франции. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В сообщении ведомства указано, что геномная последовательность данного образца была добавлена в международную базу данных еще несколько месяцев назад. За это время штамм B.1.640.2 не получил никакого распространения, поэтому нет оснований считать, что он представляет особый интерес.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что ситуация находится на контроле ведомства, передает ТАСС.

Сегодня сообщалось, что в новом варианте коронавирусной инфекции больше мутаций, чем у «омикрона». Им заразились более десятка человек. Считается, что B.1.640.2 привез с собой французский репатриант из Камеруна.

Диана Жиленкова