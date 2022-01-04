В Роспотребнадзоре заявили, что в России не обнаружен новый штамм COVID-19
В России не зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен на юге Франции. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
В сообщении ведомства указано, что геномная последовательность данного образца была добавлена в международную базу данных еще несколько месяцев назад. За это время штамм B.1.640.2 не получил никакого распространения, поэтому нет оснований считать, что он представляет особый интерес.
Отмечается, что ситуация находится на контроле ведомства, передает ТАСС.
Сегодня сообщалось, что в новом варианте коронавирусной инфекции больше мутаций, чем у «омикрона». Им заразились более десятка человек. Считается, что B.1.640.2 привез с собой французский репатриант из Камеруна.
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